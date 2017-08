YS Seven: XSEED Games annuncia la data di lancio su PC

hanno quest'oggi ufficialmente annunciato che la versione PC di YS Seven sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 30 agosto. Il titolo sarà venduto a 24,99 euro, ma nella prima settimana dal lancio potrete usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

All'interno del titolo potrete guidare diversi personaggi in battaglie in real-time, in cui potrete fare sfoggio sia di tecniche corpo a corpo che sfruttare attacchi magici dalla lunga distanza. La longevità si attesta sulle 20 ore circa, mentre il comparto tecnico dell'originale versione per PSP è stato in buona parte rivisitato per raggiungere i 60fps e risoluzioni più alte. Confermato inoltre il supporto a Steamworks, ai trofei e ai controller. Da sottolineare, infine, la correzione di alcuni errori di localizzazione che affliggevano la versione occidentale del gioco rilasciata su PSP.

YS Seven uscirà su PC il 30 agosto. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo ad un recente trailer del gioco.