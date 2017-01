Ys VII Lacrimosa of Dana: ecco i primi video gameplay della versione PS4

In occasione del Tapei Game Show,ha rilasciato nuove sequenze di gameplay per la versione, mostrando alcune fasi esplorative e qualche combattimento. Al momento l'uscita del gioco è stata confermata soltanto per il mercato giapponese.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana è l'ottavo capitolo della serie Ys, previsto sia su Playstation Vita che su Playstation 4. La versione casalinga girerà a 60 fps e introdurrà un nuovo sistema di controllo, oltre a un comparto tecnico migliorato per sfruttare la maggiore potenza di calcolo della console. Nel momento in cui riportiamo la notizia, Falcom non ha annunciato nulla riguardo la possibile localizzazione occidentale del gioco, limitandosi a confermare le date di lancio giapponesi (il 25 Maggio su PS4 e il 21 Giugno su PS Vita). A fondo pagina vi abbiamo riportato i due nuovi video di gameplay presentati al Tapei Games Show.