Ys VIII Lacrimosa of Dana arriverà in Europa a settembre

annuncia oggi chearriverà in Nord America il 12 Settembre e in Europa il 15 Settembre per PlayStation 4 e PlayStation Vita in versione fisica e digitale e su Steam (Windows) in versione digitale.

Il gioco avrà l’audio in Inglese e Giapponese ed i testi in Inglese e Francesce. Ys ritorna con una nuovissima avventura per la prima volta dopo 8 anni! Adol si risveglia dopo un naufragio su un’isola maledetta. Qui, lui e gli altri naufraghi superstiti formano un villaggio per difendersi da bestie feroci e misteriose rovine presenti sull’isola. Nonostante tutto ciò, Adol inizia a fare degli strani sogni su una fanciulla dai capelli blu che vive in un mondo sconosciuto. Unisciti ad Adol mentre scopre i misteri dell’Isola maledetta e della fanciulla dai capelli blu Dana in Ys VIII Lacrimosa of Dana.