Ys VIII Lacrimosa of Dana arriverà in Occidente durante l'autunno

arriverà in Occidente grazie a: il publisher ha annunciato che il gioco sarà disponibile durante l'autunno in Nord America ed Europa, nei formati PlayStation 4 e Vita (versione fisica e digitale) e PC Windows (via Steam).

Ys VIII Lacrimosa of Dana avrà il doppio audio in inglese e giapponesi, con testi tradotte in inglese e francese. Una Limited Edition è disponibile per il preordine sul sito di NIS America e include una copia del gioco, l'artbook "The Codex of Adol Christin: Periplus of the Goethe Sea Writing Materials" con copertina rigida, un secondo artbook con illustrazioni esclusive, colonna sonora originale, poster in stoffa e custodia Steelbook, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con finiture di pregio.