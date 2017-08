Ys VIII Lacrimosa of Dana avrà una day one edition; ecco un nuovo trailer

ha recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato a, titolo in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 12 settembre in Nord America e il 15 settembre in Europa.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, introduce quattro nuovi personaggi: Laxia von Roswell, giovane nobildonna in grado di attaccare rapidamente con uno stocco; il pescatore Sahad; Hummel, armato della sua baionetta; e infine Ricotta, una dodicenne nativa dell'Isola di Seiren.

In aggiunta, NISA ha annunciato ufficialmente che il gioco avrà una day one edition legata esclusivamente all'edizione per PS4. Fra i bonus, troviamo 5 tracce della soundtrack originale e un Art Booklet contenente 32 pagine di illustrazioni colorate.

Ys VIII Lacrimosa of Dana uscirà su PS4 e PS Vita il 15 settembre in Europa.