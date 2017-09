YS VIII Lacrimosa of Dana: slitta la data di lancio su PC

A poche ore da quello che sarebbe dovuto essere il debutto Steam del gioco,ha annunciato di aver ufficialmente rimandato a data da destinarsi l'uscita disu PC.

"Siamo dispiaciuti nell'informarvi che la data di pubblicazione di YS VIII: Lacrimosa of Dana su PC è stata rimandata. Chiediamo scusa ai fan che attendevano l'uscita, ma stiamo prendendo del tempo extra per riuscire a migliorare la qualità del gameplay. Una nuova data sarà comunicata non appena sarà possibile farlo", si legge dal comunicato di NIS America.

YS VIII: Lacrimosa of Dana è disponibile su PS4 e PS Vita, mentre arriverà in un secondo momento su PC (il gioco sarebbe dovuto uscire domani, 12 settembre). Qui trovate la nostra recensione, nel mentre vi ricordiamo che è disponibile una demo gratuita del gioco su PS4.