ha annunciato che la demo diè ora disponibile per il download su PlayStation 4. Il file pesa 806 MB e può già essere scaricato gratis dal PlayStation Store europeo.

La versione di prova del gioco permette di affrontare la prima ora di gioco a difficoltà Facile, Normale e Inferno, i progressi potranno essere trasferiti nella versione completa non appena questa sarà disponibile nei negozi. YS VIII Lacrimosa of Dana uscirà il 14 settembre su PlayStation 4 (versione retail e digitale) e PC Windows (via Steam).