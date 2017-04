Ys VIII Lacrimosa of Dana per PS4 è entrato in fase Gold

ha annunciato con un messaggio su Twitter che la versione PlayStation 4 diè entrata in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è ufficialmente concluso e il publisher si prepara ora a stampare e distribuire le copie ai negozianti in vista del lancio.

Ys VIII Lacrimosa of Dana per PS4 sarà disponobile in Giappone dal 25 maggio mentre l'edizione per PlayStation Vita è già stata pubblicata in Oriente. Il gioco arriverà anche in Europa e Nord America durante l'autunno nei formati PlayStation 4, PC (via Steam) e PS Vita, maggiori dettagli sulla localizzazione occidentale verranno resi noti nei prossimi mesi.