Ys VIII: Lacrimosa of Dana torna a mostrarsi in un breve video gameplay

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo video gameplay didella durata di poco più di un minuto in cui ci vengono mostrate alcune fasi di esplorazione e combattimento.

L'ottavo capitolo della serie uscirà in Giappone il 25 Maggio, mentre è stato recentemente annunciato che sarà lanciato in Europa e Nord America nel corso dell'autunno su PlayStation 4, PS Vita e PC (solo in digitale su quest'ultima piattaforma). Sul sito di NIS America è possibile prenotare una limited edition che include il gioco, due artbook, la colonna sonora, due reggilibri a tema, un poster di stoffa e custodia steelbook.