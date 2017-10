YS VIII Lacrimosa of Dana uscirà a metà dicembre su PC

Interessanti novità per quanto riguarda la versione PC di: in una lettera pubblicata nelle scorse ore, il publisherfa sapere che il lancio del gioco su Steam è previsto indicativamente per la metà di dicembre.

La versione PC è sviluppata in collaborazione con Peter "Durante" Thoman, modder di successo che ha creato il tool di downsampling GeDoSaTo e i DPFix per Dark Souls e Deadly Premonition. NIS America sta lavorando per migliorare la qualità generale del gioco con l'obiettivo di lanciare il titolo su Steam a dicembre.

Il presidente della compagnia, Takuro Yamashita, ha inoltre ricordato che a novembre uscirà una patch per la versione PlayStation 4 ch andrà a rivedere la localizzazione del gioco, aggiungendo nuovi dialoghi e modificando i testi, ritenuti non all'altezza delle aspettative.