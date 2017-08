Yu-Gi-Oh Championship Series: evento in programma a Rimini il 26 e 27 agosto

: Il 26 e 27 agosto, Duellanti da tutta Europa si recheranno a Rimini (Italia) per partecipare all’ultimo eventoorganizzato da. I Duellanti più forti di tutta Europa si affronteranno nella struttura del Palacongressi dove solo uno di loro si laureerà campione.

Nel corso di due giorni i giocatori si affronteranno in molteplici duelli ad alto livello contro gli avversari più forti in circolazione. Questo è il terzo evento YCS che si tiene a Rimini negli ultimi anni. Rimini ospitò nel 2014 il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili, e da allora i giocatori hanno potuto recarsi nella destinazione più importante per le vacanze estive per un weekend di sole, mare e giochi di carte. Oltre all’ambiente dei tornei, i visitatori potranno godere di un weekend memorabile a Rimini, una città piena di divertimenti, cultura ed eventi.

Oltre a reclamare il titolo di campione, il vincitore del weekend si porterà a casa un pacchetto di premi che comprenderà una PlayStation 4 Pro, carte Premio esclusive per il YCS e viaggio e alloggio pagati per partecipare al Campionato Europeo WCQ 2018. Anche i Duellanti che otterranno un buon piazzamento nella parte alta della classifica potranno accedere a premi esclusivi. Il YCS di Rimini sarà anche uno dei primi eventi a premiare i vincitori con una nuova ed esclusiva carta premio. Number 89: Diablosis the Mind Hacker sarà una delle più rare e desiderate carte dell’intero gioco e sarà possibile ottenerla solo vincendo gli eventi di gioco più competitivi. Questa carta farà il suo debutto al YCS di Rimini e sarà la carta premio per tutti i tornei di alto livello fino all’Estate del 2018. I Duellanti americani avranno la loro occasione di vincere Number 89: Diablosis the Mind Hacker partecipando al YCS di Toronto, che avrà luogo nello stesso weekend.

Per tutti coloro che non parteciperanno all’evento principale, saranno disponibili altri eventi di gioco per tutta la durata del weekend, tra i quali ci saranno tornei per vincere Game Mat, carte Yu-Gi-Oh!, GCC giganti e altri premi, come altre copie della carta in palio al YCS Number 89: Diablosis the Mind Hacker. Come tutti gli eventi di livello internazionale che si terranno in Europa, il YCS di Rimini fornirà la possibilità a tutti i fan del mondo di seguire le fasi dei duelli sia in streaming che in differita e di tifare per il loro campione preferito. Oltre 20 ore di gameplay dal vivo, commenti e analisi saranno trasmessi sulla pagina ufficiale di Twitch Yu-Gi-Oh! GCC, sui canali Facebook e YouTube, con articoli addizionali e aggiornamenti condivisi attraverso il Coverage Blog di Yu-Gi-Oh! GCC.