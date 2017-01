Yu-Gi-Oh! Duel Links disponibile da oggi in Europa

ha annunciato cheè disponibile per il download da App Store e Google Play. I Duellanti possono ora sfidarsi in tempo reale in battaglie con carte digitali. In Giappone, il titolo ha raggiunto oltre 12 milioni di download, scalando così il primo posto nella classifica delle app gratuite.

Basato sul gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! Duel Links porta il popolare gioco a nuova vita sui dispositivi mobile. I duellanti potranno accendere lo spirito di Yami Yugi, Seto Kaiba e altri amati personaggi della franchigia Yu-Gi-Oh! in emozionanti duelli con carte digitali.

In Yu-Gi-Oh! Duel Links, i Duellanti potranno costruire i deck più competitivi scegliendo tra più di 700 carte autentiche Yu-Gi-Oh!, utilizzabili in dinamici duelli in tempo reale contro un altro giocatore. L’esperienza di gioco di Yu-Gi-Oh! è stata adattata per la piattaforma “mobile” permettendo ai giocatori di affrontare altri Duellanti in qualsiasi parte del mondo, evocando mostri, giocando trappole e magie nel tentativo di ridurre i Life Point del proprio avversario a zero e ottenere la vittoria.