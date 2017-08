Yu-Gi-Oh: le Evocazioni Link danno il via a una nuova era

arriveranno con il massimo del loro potere e con le migliori carte in due uscite che daranno il via a una nuova era di duelli per. Parliamo die le

Le Evocazioni diventano digitali! Nuovi Mostri Fusione, Rituale, Synchro, Pendulum e Xyz sono accompagnati dai nuovi Mostri Link presenti in Codice del Duellante, che daranno il via a una nuova era di duelli, dove non solo sarà importante decidere quale carta giocare ma anche dove giocarla. I Nuovi Mostri Link più importanti saranno: Gouki Il Grande Orco che usa i Defense Points del tuo avversario contro di loro; Missus il Raggiante potenzia i tuoi mostri Terra e li salva dal Cimitero; Drago Firewall funziona con altri Mostri Link per riciclare le tue migliori giocate; Drago Bomba Topologica rimanda il potere degli attacchi avversari indietro; Un nuovo archetipo di Mostri Link, i Calice del Mondo, possono essere giocati in ogni Deck, facendo moltissime cose, dal distruggere i mostri ai quali sono Linkati, fino ad aumentare il tuo Cimitero

Intanto, una misteriosa oscurità cala sul Regno dei Fedeli della Luce mentre sinistri mostri “Fedeli della Luce” strisciano fuori dall’oscurità. I Fan dello Structure Deck Dominazione Pendulum troveranno le nuove versioni di D/D/D Alexander Alto Re delle Folate e D/D/D Caesar Alto re delle Onde, mentre gli ultimi arrivati nella Famiglia del Drago Pendulum Occhi-Diversi affinano le tecniche per fare danno Massiccio. Codice del Duellante, arriverà il 4 agosto con 100 nuove Carte: 48 Comuni, 20 Rare, 14 Super-Rare, 10 Ulta-Rare, e 8 Rare Segrete.

Ed ora è tempo per una delle più entusiasmanti uscite di quest’anno di duelli! Le Mega-Tin 2017 daranno ai Duellanti una seconda possibilità di recuperare molte delle migliori carte da Vittorie Brillanti, L’Illusione Oscura, Invasione: Vendetta e Tempesta Furiosa contenute nelle Esclusive Tin, una di Yugi Muto e il Faraone, e l’altra di Seto kaiba. Ogni Tin contiene 3 Mega Pack da 16 Carte con all’interno 1 Rara segreta, 1 Ultra-Rara, 1 Super-rara. All’interno della Mega-Tin di Yugi Muto e il Faraone troverete il Mago Nero, in versione rara Segreta, come la magia Terreno Super-Rara Dreamland, ed il Rango 3 Xyz Number 71: Rebarian Shark. Nella Mega-Tin di Seto Kaiba troverete la versione Rara Segreta del Drago Bianco Occhi Blu più la copia Super-Rara del Mostro Elder Entity N’tss, ed il Mostro Xyz, con la capacità di dominare il Cimitero Number 68: Sanaphond the Sky Prison.

Entrambe le Tin includono un Token Ultrararo specifico per ogni Tin. Inoltre tutte le Tin conterranno una versione Ultra-rara della nuova terribilmente versatile Mostro Link Proxy Dragon e di Giara dei Desideri – La carta estremamente potente che permette di pescare, diventata una delle carte Magia più giocate di tutti i tempi. Le Mega-Tin 2017 saranno disponibili dal 25 agosto con 3 Mega-pack da 16 Carte; 1 Mostro Iconico in versione Rara Segreta; 2 Carte in Variante Ultra-Rara; 2 carte in variante Super-Rara; e un Token Ultra-Raro, tutto all’interno di uno spettacolare contenitore in metallo con la nuovissima grafica rivisitata.