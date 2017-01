Yu-Gi-Oh: in arrivo un'espansione basata sul nuovo film

sta celebrando un incredibile 2017 per la serie, iniziando con l’uscita del film, abbinato all’uscita di una collezione speciale di 57 carte- la quale includerà i personaggi chiave del film in uscita.

Yu-Gi-Oh The Dark Side of Dimensions è una nuova storia ideate dal creatore della serie originale Kazuki Takahashi, che riunisce i personaggi della Serie TV originale di Yu-Gi-Oh! riprendendo dal punto in cui era stata lasciata l’ultima stagione. Concentrandosi sui Duellanti originali Yugi e Kaiba, il Maestro Takahashi ha magistralmente inserito all’interno della storia anche i personaggi più amati dell’Anime, affiancandoli ai nostri eroi: Joey Wheeler, Tristan Taylor, Téa Gardner and Bakura. Sicuramente la più interessante "r-YU-nione" mai pensata. Il Film verrà proiettato in Italia nei giorni 10, 11 e 12 marzo. All’interno del film saranno presenti anche il "Drago Bianco Occhi Blu" dall’espansione di maggio 2016 Vittorie Brillanti e il "Mago Nero" da Illusione Oscura, uscita ad agosto.

Disponibile prima del Film, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack Edizione Oro consentirà ai Duellanti di migliorare i Deck creati grazie a Vittorie Brillanti e Illusione Oscura con le nuove e potenti carte Mago e Occhi-Blu, presenti nel Film. Il Nuovo Mostro Fusione “Neo Drago Occhi Blu Finale” può attaccare fino a 3 volte in un turno con i suoi 4500 punti d’attacco, provocando effetti devastanti. Dark Side of Dimensions Movie Pack Gold Edition introduce inoltre un nuovo archetipo, i Mostri “Cubico” usati da ‘Aigami’ che rappresentano una buona parte di questo set. I Mostri “Cubico” hanno un ampio spettro di poteri per annullare gli effetti dei mostri avversari e prevenire i loro attacchi. La strategia incentrata sulla matematica costruita nel tempo, permette round dopo round di aumentare le combinazioni fino ad arrivare all’evocazione del loro enorme Mostro Fusione, che è in grado di dimezzare i Life Points dell’avversario con ogni attacco.

In aggiunta al Film e a Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack Edizione Oro, il 2017 promette di essere un anno favoloso per i fan di Yu-Gi-Oh! Il 18 gennaio vedrà il debutto di Structure Deck Dominazione Pendulum. Questo Mazzo da 43 carte è creato per pianificare ed eseguire una perfetta strategia per ogni Duello. La carta “Contatto Oscuro” consente a chi la utilizza di spostare mostri in mano, sul Terreno o anche nelle Zone Pendulum. Queste carte potranno inoltre dare ai tuoi mostri un incredibile aumento al loro ATK, prevenire gli effetti delle Carte Trappola, o infrangere le normali regole delle Evocazioni per Fusione. Tuttavia il prolungato affidamento a Contratto Oscuro avrà effetti negative sui tuoi Life Point.

L’8 febbraio vedremo l’avvento dell’espansione regolare Tempesta Furiosa. Un nuovo set da 100 carte in che inaugura tre nuovi temi e potenzia i temi già in circolazione, tra i quali quelli di Dimensione del Chaos, Distruttori dell’Ombra, Piloti ad Alta Velocità, Predoni Alati, Draghi della Leggenda Scatenati, lo Structure Deck Dominazione Pendulum e anche uno Structure Deck di prossima uscita! In aggiunta alle nuove carte dei nuovi archetipi, Tempesta Furiosa ha anche potenti carte singole che possono essere usate in molti Deck differenti. Dalla nuova carta della potentissima serie “Virus” iniziata con la carta di Kaiba "Virus Distruggi-Carte" fino ad un gigantesco mostro che può ripristinare la realtà.