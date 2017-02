Yu-Gi-Oh: Konami introduce i punti di qualificazioni mondiali

è lieta di annunciare una novità sulla procedura di assegnazione degli inviti al Campionato Mondiale 2017 del gioco di carte collezionabili di. Negli anni precedenti, i Duellanti hanno ottenuto gli inviti al Campionato Mondiale unicamente tramite il loro piazzamento durante i World Championship Qualifier.

Nel 2017, i Duellanti più abili potranno continuare a ottenere gli inviti per il Campionato Mondiale durante i WCQ in base al piazzamento in classifica, così come potranno ottenerli anche tutti i Duellanti che avranno partecipato al maggior numero possibile di eventi di gioco durante tutto l’anno, grazie all’assegnazione di “Punti di Qualificazione Mondiali”.

Nella stagione di gioco 2016-2017, i giocatori riceveranno Punti di Qualificazione Mondiali se avranno ottenuto un invito tramite WCQ da un evento di qualificazione, come ad esempio i Regional Qualifiers, Dragon Duel, Campionati Nazionali Europei, e YCS. I migliori Duellanti della classifica al WCQ guadagneranno anche Punti di Qualificazione Mondiali. I Punti di Qualificazione Mondiali saranno assegnati in base al numero totale di inviti assegnati a un dato evento. Per esempio a un Regional Qualifier che assegna 32 inviti al WCQ, il Duellante che si piazza al primo posto otterrà 32 punti, il secondo guadagnerà 31 punti e così via fino al 32esimo posto che otterrà 1 punto. I Punti di Qualificazione Mondiali saranno assegnati retroattivamente per ogni evento che ha qualificato dei Duellanti per il WCQ del 2017.

Per il Campionato Europeo WCQ 2017, i primi due Duellanti alla fine dei round di playoff otterranno inviti per il Campionato Mondiale. I rimanenti 4 Duellanti che otterranno inviti al Campionato Mondiale saranno determinati attraverso la lista dei Punti di Qualificazione Mondiali. Al termine del Campionato Europeo, chi avrà ottenuto più punti tra i seguenti stati: Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, che non avranno già ottenuto le prime due posizioni del torneo, guadagneranno un invito al Campionato Mondiale 2017. Ora, molti più Duellanti dovranno credere al “cuore delle carte” durante tutta la stagione dei duelli per avere una possibilità di scontrarsi con Duellanti da tutto il mondo con la speranza di vincere il titolo di Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh.