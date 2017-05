Yu-Gi-Oh! TCG World Championship 2017 si terrà a Londra il 12 e 13 agosto

: Il 12 e 13 agosto, i migliori duellanti si ritroveranno a Londra per ildi. I giocatori si sono dati battaglia durante tutto l’anno per qualificarsi a questo torneo, partecipando ai molti eventi di livello nazionale e continentale che sono stati disputati in questi mesi.

I 2 finalisti del WCQ: European Championship 2017 e i 2 finalisti del WCQ: Oceanic Championship 2017 saranno automaticamente qualificati a questo evento. 4 ulteriori posti disponibili verranno assegnati ai migliori giocatori Europei. Il Duellanti con il maggior numero di World Qualifying Points in Germania, Francia, Italia e Regno Unito (1 per ogni Nazione) acquisiranno il diritto di partecipare al World Championship di quest’anno.

I migliori Duellanti Juniores (nati dal 2004 in poi) avranno anche loro la possibilità di partecipare nella categoria “Dragon Duel”. I 2 finalisti del WCQ: European Dragon Duel Championship 2017 e il vincitore del WCQ: Oceanic Dragon Duel Championship 2017 saranno automaticamente qualificati e si uniranno ai loro coetanei provenienti dal resto del mondo. Il World Championship 2017 di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game è un evento chiuso, con ingresso alla location limitato ai giocatori invitati, allo staff e ai VIP. Ulteriori attività sono state pianificate in modo tale che i Duellanti provenienti da ogni regione del mondo possano prenderne parte durante questo evento e varranno rese note più avanti