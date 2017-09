Yu Suzuki: senza Deep Silver, Shenmue 3 non sarebbe un gioco open world

La partnership trae il publishersi è rivelata fondamentale per il progetto, come rivelato danel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine di Eurogamer.net.

Il producer giapponese ha così commentato la collaborazione con il publisher tedesco annunciata durante la scorsa Gamescom: "abbiamo ottenuto un grande successo su Kickstarter, ma di fatto ci siamo resi conto che sarebbe stato difficile creare un gioco open world con il budget a disposizione. Per questo abbiamo cercato un partner esterno e grazie al supporto di Deep Silver abbiamo potuto ampliare il progetto originale inserendo nuovi contenuti e puntando a realizzare un gioco a mondo aperto. In questo senso, Deep Silver è stato un partner fondamentale per noi."

Shenmue III è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PC, con uscita prevista per la fine del 2018. La raccolta Shenmue 1 e 2 Pack ha fatto la sua comparsa nei listini di alcuni rivenditori... annuncio in arrivo?