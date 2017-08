Yuji Horii: Dragon Quest XI per Switch sarà mostrato al momento opportuno

Intervistato dal quotidiano giapponese Sankei, il papà diYuji Horii ha parlato anche della versione Switch di, annunciata ufficialmente dal publisherma mai mostrata ufficialmente fino a questo momento.

Horii ha ribadito quanto già detto in passato, confermando che l'edizione Switch verrà mostrata al momento opportuno, ovvero quando la compagnia avrà preparato il giusto materiale per apportare una presentazione capace di mostrare le qualità del gioco.

Il papà della serie si è detto poi enormemente soddisfatto dell'accoglienza riserva ta a Dragon Quest XI in Giappone ed è convinto che le ottime vendite iniziali siano destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Ad oggi, Square-Enix ha distribuito tre milioni di copie del gioco in tutto il paese, ricordiamo che Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age arriverà anche in Occidente nel corso del 2018 su piattaforme non ancora specificate.