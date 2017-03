Yusuf Mehdi di Microsoft parla della presentazione e del lancio di Xbox One

(Vice Presidente di) ha recentemente pubblicato un post sul suo profilo LinkedIn nel quale rifletto sulla presentazione e sul lancio di, un periodo particolarmente complicato per la società, come confermato dallo stesso Mehdi.

Il VP del colosso di Redmond ha voluto pubblicare una sua riflessione in proposito: "Mantenere l'equilibro tra gli obiettivi economici e i desideri dei fan è una grandissima sfida, ma se ti concentri nel realizzare quello che è meglio per i tuoi acquirenti, allora sei davvero sulla strada giusta. Fare la cosa giusta non è sempre facile, si tratta di un processo che ti porta a mettere in discussione i tuoi valori come compagnia e la tua dedizione al cliente. Abbiamo ascoltato i feedback e nonostante questo abbia richiesto un grandissimo lavoro rispetto ai nostri piani, abbiamo reso Xbox One simile a Xbox 360 nel modo di giocare, condividere e rivendere i giochi, proprio come chiesto dalla community."

Mehdi conclude invitando i giocatori a restare in ascolto per tutte le novità su Project Scorpio, nuova console Microsoft in uscita a fine anno.