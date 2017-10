Zak McKracken giocato da Kenobisboch Productions mercoledì 4 ottobre alle 21:00

Mercoledì 4 ottobre alle 21:30 la cricca disarà ospite di Everyeye.it per uno stream di retrogaming molto speciale, dedicata a, giocato dall'inizio alla fine, in versione Amiga, in tutta la gloria dei suoi pixel giganti!

A farci compagnia sarà proprio David Fox, il creatore del gioco (nonché membro chiave del più recente Thimbleweed Park), in collegamento tramite Skype. Una serata punta e clicca a base di humour surreale e di amore per le avventure grafiche.

Andrea "Bisboch" Babich e Fabio "Kenobit" Bortolotti vi aspettano mercoledì 4 ottobre alle 21:30 sul canale Twitch di Everyeye.it, per saperne di più sui prossimi appuntamenti targati Kenobisboch Productions potete seguire Fabio e Andrea su Twitch e Facebook.