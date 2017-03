Zelda Breath of the Wild: 4 sviluppatori commentano le qualità del gioco

Il successo diè ormai sotto gli occhi di tutti: a tessere le lodi del giocoarrivano anche quattro sviluppatori d'eccezione come, che in un podcast ospitato dahanno parlato delle qualità del nuovo

Non solo critica e giocatori, ma anche gli addetti ai lavori sono rimasti colpiti dalla bellezza di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel video riportato in basso potete gustarvi una chiaccherata tra sviluppatori come Ken Levine (Bioshock), Jake Kazdal (Rez e Galak-Z), Jake Rodkin (Firewatch e The Walking Dead) e Aaron Linde (Battleborn), che durante il podcast hanno analizzato gli aspetti più brillanti del nuovo capitolo di Zelda pubblicato su Nintendo Switch e Wii U.