Zelda: Breath of the Wild è ancora più bello su PC grazie a questa mod

L'emulazione su PC compie passi da giganti giorno dopo giorno. Uno dei titoli più emulati in assoluto è senza ombra di dubbio l'ultimo capolavoro di casa

Il titolo su PC può già beneficiare di un considerevole aumento di risoluzione, sufficiente da solo a rendere l'immagine più pulita e ancora più bella da vedere. Alcuni modder però si sono spinti ancora oltre, migliorando ulteriormente l'aspetto visivo del titolo.

Ad esempio, nella galleria sottostante potete ammirare degli screenshot in 2K con il Clarity GFX applicato al gioco mediante il famoso emulatore CEMU. La mod migliora la renderizzazione degli oggetti, specialmente quelli sulla lunga distanza, oltre ad intervenire sull'illuminazione e sui colori. Nelle immagini sono chiaramente distinguibili alberi ed edifici posti a distanze considerevoli.

A questo indirizzo trovate tanti altri screenshot con il Clarity GFX applicato, mentre in cima alla notizia trovate una comparativa video che mostra le differenze tra la versione Switch e la "versione PC".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è ufficialmente disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Ci teniamo a precisare, infine che la notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.