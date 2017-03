Zelda Breath of the Wild: Come accendere il fuoco e tenere Link al caldo

per Wii U e Switch presenta un nuovo nemico: il gelo. Link soffrirà il freddo e se non riuscirete a tenerlo al riparo dalle intemperie del mondo di Hyrule, l'elfo andrà incontro ad una morte poco piacevole.

Per sopravvivere alle rigide temperature di Hyrule dovrete quindi munirvi di abiti caldi e cucinare succulente pietanze a base di peperoncino, alimento che vi aiuterà a sopportare il freddo. Ma, ancor di più, dovrete imparare ad accendere il fuoco, in modo da fare affidamento su una valida risorsa naturale lungo il tragitto. Andiamo dunque ad analizzare i vari metodi che vi permetteranno di accendere un falò e, in tal modo, riscaldarvi.

Metodo 1

Colpite una pietra focaia con un’arma metallica a pochi centimetri dalla legna. Così facendo, produrrete diverse scintille che daranno vita ad un vivace focolare. Per ottenere una pietra focaia dovrete frantumare le rocce presenti nella zona tramite una bomba o un martello.

Metodo 2

Incendiate il legname sfruttando le frecce di fuoco. Potrete ottenere questi oggetti sin dalle fasi iniziali del gioco recandovi in una struttura a forma di teschio, situata a est del Tempo del Tempo. Al suo interno troverete un folto gruppo di nemici pronti ad uccidervi. Dopo averli eliminati, avrete accesso alla cassa contenente cinque frecce di fuoco. Aggiungetele al vostro inventario e proseguite. Potrete acquistare nuove frecce tramite i mercanti presenti nel regno di Hyrule.

Metodo 3

Trasferite la fiamma ardente da un oggetto vicino, come una torcia o una lanterna, al legno. In tal modo, brucerete il legname e potrete riscaldarvi. Tenete bene a mente che potrete incendiare qualsiasi elemento ricavato dal legno, perciò procedete con cautela.

Potrete inoltre utilizzare il fuoco per detonare gli esplosivi presenti nel gioco, attaccare nemici da lontano grazie alle frecce elementali o, ancora, bruciare le piante secche e proseguire per la vostra strada. Prestate infine attenzione a non entrare in contatto con il fuoco, altrimenti la salute di Link ne risentirà negativamente.