Zelda Breath Of The Wild: come ottenere il set completo dell'armatura Zora

L'armaturapresente inper Switch e Wii U offrirà a Link la possibilità di nuotare ancora più velocemente e risalire le cascate. Vediamo come ottenerla, seguendo la procedura elencata di seguito.

Il set è composto da tre diversi pezzi sparsi per il mondo di gioco: in questa guida vi illustreremo perciò la loro posizione, offrendovi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler su The Legend of Zelda Breath Of The Wild.

Dopo esservi recati nel Villaggio Zora ed aver completato le missioni di Re Dorefan, verrete ricompensati con l’Armatura Zora. Per ottenere i Gambali Zora dovrete completare la missione secondaria "Ricerca sui Lynel" affidatavi da Flatte. Dovrete quindi raggiungere la cima del Monte Tuono e scattare una foto al Lynel presente nei paraggi. Consegnate l’immagine a Flatte e riceverete il secondo pezzo dell’armatura.

L’Elmo Zora si trova invece in un forziere del Lago Toto. Per raggiungerlo, dovrete sfruttare il potere Kalamitron della Tavoletta Sheikha. Potrete dunque sfruttare i bonus legati all’armatura Zora per esplorare in maniera completa la mappa e muovervi con maggiore velocità nell’acqua.