Zelda Breath of the Wild: le differenze tra le versioni Switch e Wii U

ha messo in luce le principali differenze e analogie tra le versioni per Wii U e Switch di, nuovo episodio della serie in arrivo il 3 marzo su entrambe le piattaforme.

Con una nota inviata a IGN.com, la società ribadisce che entrambe le versioni usciranno nei negozi il 3 marzo, i contenuti saranno esattamente gli stessi su entrambe le console. A livello tecnico, il gioco girerà a 30 fps su Wii U e Switch, quest'ultima versione avrà una risoluzione di 900p (720p su tablet) mentre quella per Wii U sarà renderizzata a 720p. Sulla nuova console, il gioco può godere di un audio ambientale di maggior qualità, in particolar modo per quanto riguarda il rumore dei passi, il fruscio dell'acqua o il vento che fischia tra gli alberi. Infine, viene chiarito che l'interfaccia non sarà identica in tutto e per tutto, soluzione pensata per adattarsi alle due diverse dimensioni degli schermi. Ricordiamo che la versione fisica per Wii U richiederà 3 GB di spazio libero su disco per l'installazione obbligatoria.

Infine, Nintendo conferma che l'unica edizione disponibile su Wii U sarà quella Standard, le edizioni Special e Master conterranno esclusivamente la versione Switch del gioco.