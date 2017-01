Zelda Breath of the Wild: Digital Foundry analizza la versione Switch

ha pubblicato l'analisi tecnica della versionedi, confermando che il titolo gira a una risoluzione di 900p in modalità TV e a 720p in quella portatile, mantenendo un frame rate di 30 fps.

A fondo pagina vi abbiamo riportato il video con l'analisi tecnica di Digital Foundry, in cui potete gustarvi 19 minuti di gameplay tratti dalla versione Nintendo Switch del gioco. The Legend of Zelda: Breath of the Wild girerà a una risoluzione di 900p in modalità TV, per poi scendere a 720p quando si decide di giocare in modalità portatile estraendo l'unità mobile della console. In entrambi casi il frame rate di 30 fps si è dimostrato abbastanza stabile, registrando un piccolo calo quando viene inquadrata un'ampia porzione della mappa. In questo video, invece, viene mostrato il passaggio dalla modalità TV a quella portatile durante una sessione di gioco, mentre un'altra videoanalisi ha messo a confronto le versioni WiiU e Nintendo Switch del titolo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 Marzo in contemporanea su Nintendo Switch e WiiU.