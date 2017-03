arriva oggi nei negozi, in attesa di iniziare a giocare con la nuova avventura di Link potete visionare ben due ore di gameplay (tratti dalla versione per Nintendo Switch) della nuova avventura di Link.

In calce alla notizia trovate il video integrale trasmesso originariamente su Twitch nella giornata di ieri, il live gameplay contiene spoiler e anticipazioni sulla trama e sulle meccanche di gioco, se non volete anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura, in caso contrario proseguite pure con la visione del video.

Per saperne di più su The Legend of Zelda Breath of the Wild vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.