Zelda Breath of the Wild: ecco come è cambiato dalla prima apparizione a oggi

È stato ai The Game Awards 2014 cheha mostrato il primo video di gameplay per. Il canale Youtube diha pubblicato un video in cui vengono mostrati tutti i cambiamenti del gioco dal momento dell'annuncio fino a oggi.

Come potete notare nel video riportato in calce alla notizia, la mappa del gioco è rimasta molto simile nel corso del tempo, mantenendo pressapoco la stessa struttura anche nella versione finale del titolo. A cambiare sono alcuni dettagli estetici degli scenari: il filmato ci permette di confrontare le ambientazioni viste in occasione dei Game Awards 2014 con la controparte attuale. Cosa ne pensate dell'evoluzione grafica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Ricordiamo che il gioco (di cui vi riproponiamo la nostra recensione) è attualmente disponibile su Nintendo Switch e Wii U. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati un video con il commento di 4 sviluppatori (tra cui Ken Levine) e il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale.

