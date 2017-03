Zelda Breath of the WIld: ecco cosa si ottiene raccogliendo tutti i semi Korogu

L'immenso e sconfinato mondo dinasconde, tra le altre cose, i semi Korogu. Esplorando le terre di Hyrule, è possibile trovare fino a 900 di questi semi, un numero decisamente impegnativo da raggiungere anche per il più ostinato dei completisti.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla ricompensa ottenibile tramite la raccolta di tutti i semi Korogu.



A quanto pare, l'utente reddit xFateAwaitsx è riuscito in questa ardua impresa, ed ha deciso di condividere online l'entità del premio che si è guadagnato con tanto lavoro di ricerca (per trovare l'ultimo seme Korogu, sono state impiegate circa due ore).

Come potete notare seguendo questo link, la ricompensa è il cosiddetto "regalo di Castonne". Ad una prima occhiata possiamo già farci un'idea di cosa si tratti, ma la descrizione ci toglie ogni dubbio al riguardo: "Un regalo di amicizia ricevuto da Castonne. Emana un odore davvero sgradevole". Seppur non esplicitato del tutto, sembrerebbe quindi che raccogliendo tutti i semi Korogu otterremo... delle feci. Purtroppo, non sappiamo ancora quali funzionalità possa nascondere questo 'oggetto'.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U.