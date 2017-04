Zelda Breath Of The Wild: ecco i glitch corretti dall'update 1.1.2

Nelle scorse ore è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per The Legend of Zelda: Breath of the Wild che porta l'open world di Nintendo alla versione 1.1.2. Il changelog risulta piuttosto vago, ma diversi utenti hanno scoperto alcune delle correzioni apportate dalla patch.

Come sapete, "scannerizzando" l'amiibo di Wolf Link in Breath of the Wild sarà evocato l'omonimo compagno. Di default, Wolf Link comparirà con 3 cuori, che possono essere aumentati attraverso la Cave of Shadows di Twilight Princess HD. Ciononostante molti giocatori hanno riportato un'evocazione con il massimo dei cuori disponibili anche senza aver giocato alla remastere del titolo per GameCube e Wii. Questo problema è stato risolto con l'aggiornamento 1.1.2, che assicura che l'amiibo funzioni come previsto.

L'altra modifica individuata dagli utenti è la correzione del glitch che permetteva di accumulare una grande quantità di frecce: il metodo consisteva nel piazzarsi tra due bokoblin arcieri a cavallo, posizionare la telecamera sopra la testa e attendere illesi che i nemici scoccassero le frecce per poi raccoglierle. The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile per Wii U e Nintendo Switch.