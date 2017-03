Zelda Breath of the Wild: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato ai riconoscimenti della stampa internazionale. Come potete vedere nel video riportato in calce alla notizia, la critica ha promosso a pieni voti la nuova avventura di Link.

Il gioco è stato promosso quasi all'unanimità, con l'unica eccezione del giornalista Jim Sterling che ha deciso di assegnare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild un voto di 7/10. Su Everyeye.it, invece, il nostro Francesco Fossetti ha pubblicato una recensione assolutamente positiva. Se invece siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sui retroscena dello sviluppo, vi riproponiamo il Making Of del gioco pubblicato dalla stessa Nintendo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente disponibile su Nintendo Switch e Wii U.