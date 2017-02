Zelda Breath of the Wild: ecco il video unboxing degli Amiibo

Il canale Youtube di GameXplain pubblicato un nuovo video unboxing per le statuette Amiibo di: lo trovate a fondo pagina. Una buona occasione per dare uno sguardo ravvicinato alle riproduzioni di Link, Zelda, Guardian e Bokoblin.

A proposito di unboxing, vogliamo riproporvi l'apertura della limited edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild a cura di Eiji Aonuma, il Game Director dell'attesissimo nuovo capitolo di Zelda, senza dimenticare l'unboxing di Nintendo Switch e del Pro Controller realizzato dal nostro Francesco Fossetti. Ricordiamo che Zelda: Breath of the Wild (che già si è aggiudicato un voto pieno su Edge) sarà un titolo di lancio per Nintendo Switch: l'appuntamento è fissato al 3 Marzo.

