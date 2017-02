Zelda Breath of the Wild: Eiji Aonuma fornisce un indizio sulla timeline

Interrogato dasul posizionamento dinella timeline di, il Directorha dato una risposta molto velata, fornendo comunque un indizio interessante agli appassionati della saga.

"Non vi diro dove sarà ambientato il nuovo Zelda fino a quando non avrete avuto l'occasione di giocarlo, ma se guardate con attenzione il terzo trailer, potete sentire una voce affermare che Hyrule ha visto al suo interno tante battaglie combattute contro Ganon.", suggerisce il Director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cosa vi fanno venire in mente le parole di Eiji Aonuma? Intanto vi ricordiamo che i colleghi di Gameinformer hanno svelato nuovi dettagli sui dungeon presenti nel mondo di gioco.