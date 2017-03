Zelda Breath of the Wild: un giocatore ha percorso 7.6 km senza toccare terra

L'impresa è notevole: uno youtuber giapponese è riuscito a percorrere una distanza di 7.6 km insenza toccare terra. Per riuscirci si è servito di molte frecce bomba e di numerosi elisir per la stamina: potete vederlo voi stessi nel filmato riportato in cima.

Come potete vedere nel video, il giocatore è riuscito a usare con grande tempismo le frecce bomba e gli elisir per la stamina, riuscendo a mantenere la planata per oltre venti minuti. La distanza totale percorsa è di circa 7.6 km: un record di assoluto rispetto. Per restare in tema di imprese videoludiche su Zelda Breath of the Wild, vi ricordiamo che uno speedrunner è riuscito a terminare il gioco in soli 45 minuti.