Zelda Breath of the Wild è il gioco con il Metacritic più alto dal 2008 ad oggi

è stato accolto in maniera decisamente positiva dalla stampa nazionale e internazionale, la quale ha premiato il gioco con, tanto che ad oggi il titolo può vantare un Metascore pari a 98/100.

Di fatto, il nuovo episodio della serie Nintendo è attualmente il quarto videogioco con il Metascore più alto di sempre, preceduto da The Legend of Zelda Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2 e Grand Theft Auto IV, ultimo titolo a ricevere un Metascore pari a 98. Dal 2008 (anno di uscita di GTA 4) nessun altro gioco ha ricevuto valutazioni così elevate.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile da oggi nei negozi, nei formati Wii U e Switch, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione. Per festeggiare il lancio, Nintendo ha pubblicato anche un artwork inedito che trovate in calce alla notizia.