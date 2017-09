Zelda: Breath of the Wild è il gioco più apprezzato dalla stampa nel 2017

Stando ai dati raccolti da Fancensus Data,è stato il gioco più lodato dalla stampa internazionale nel 2017. L'ultima avventura di Link si trova in cima alla classifica, seguito da

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il portale di Fancensus Data ha stimato una classifica sui giochi più apprezzati dai giornalisti nel 2017, basandosi sulle recensioni pubblicate dalla stampa specializzata. In cima alla graduatoria troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, seguito da Mario Kart 8 Deluxe, Persona 5, Horizon Zero Dawn e Planescape Torment: Enhanced Edition.

Siete d'accordo con questa classifica?