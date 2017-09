La confezion includerà gli Amiibo di Daruk, Mipha, Revali e Urbosa , non disponibili singolarmente ma soltanto nello speciale 4 Pack . Usando questi Amiibo durante il gioco potrete procurarvi un elmo speciale per Link ispirato al colosso sacro del relativo campione, maggiori dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane.

