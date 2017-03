Zelda Breath of the Wild: gli speedrunner dovrebbero giocarlo in tedesco

La community di speedrunner ha scoperto che la versione Wii U in lingua tedesca di Zelda Breath of the Wild contiene i dialoghi più "brevi" di tutti, tali da fare guadagnare circa 30 secondi nel corso di un playthrough rapido. Il video riportato a fondo pagina mette a confronto il filmato di apertura del gioco nelle nove lingue disponibili: come potete vedere, la versione tedesca è quella più "veloce".

Gli speedrunner sono sempre alla ricerca di stratagemmi per miglioarare i propri record. Nel caso di, è stato scoperto che i dialoghi in tedesco sono complessivamente più brevi, abbastanza da fare guadagnare una trentina di secondi.

Altri contenuti per The Legend of Zelda: Breath of the Wild