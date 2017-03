Zelda Breath of the Wild: Guida agli oggetti sbloccabili con gli Amiibo

Così come tante altre produzioni targate, anchesupporta gli amiibo, le speciali action figure interattive grazie alle quali sbloccare speciali oggetti e ricompense in-game. In questa sede, andiamo ad illustrarvi tutto ciò che potrete ottenere con gli Amiibo di Zelda.

Di seguito, trovate l'elenco degli Amiibo compatibili con il gioco, con relativi bonus sbloccabili:

Link (arciere) - ottenete un forziere contenente un arco, frecce di ferro, carne e pesce

- ottenete un forziere contenente un arco, frecce di ferro, carne e pesce Link (a cavallo) - ottenete un forziere contenente una sella per il cavallo di Link, funghi e la Spada del Soldato

- ottenete un forziere contenente una sella per il cavallo di Link, funghi e la Spada del Soldato Link Wind Waker - ottenete della carne e la Spada del Soldato

- ottenete della carne e la Spada del Soldato Zelda - ottenete delle piante e uno degli scudi più performanti del gioco

- ottenete delle piante e uno degli scudi più performanti del gioco Bokoblin - ottenete della carne, e un forziere rifornito di armi Bokoblin

- ottenete della carne, e un forziere rifornito di armi Bokoblin Il Guardiano - armi rare e antichi materiali per il crafting

- armi rare e antichi materiali per il crafting Link 8-bit - ottenete barili pieni di cibo e rupie, e un forziere contenente parte del costume classico di Link o delle armi antiche

- ottenete barili pieni di cibo e rupie, e un forziere contenente parte del costume classico di Link o delle armi antiche Link Ocarina of Time - ottenete della carne, un forziere contenente parte del costume di Zelda Ocarina of Time e la spada biggoron o altre armi

- ottenete della carne, un forziere contenente parte del costume di Zelda Ocarina of Time e la spada biggoron o altre armi Zelda/Shiek Smash Bros - ottenete materiali da cucina e per il crafting, oltre ad un forziere contenente l'arco Twilight insieme ad armi rare o la maschera di Shiek

- ottenete materiali da cucina e per il crafting, oltre ad un forziere contenente l'arco Twilight insieme ad armi rare o la maschera di Shiek Ganondorf Smash Bros - materiali da cucina e per il crafting, insieme ad un forziere contenente armi rare

Oltre agli amiibo sopracitati, ve ne sono altri due particolarmente speciali che vi daranno accesso ad due delle figure più iconiche della serie, ovvero Epona e Wolf Link.

Wolf Link - ottenete Wolf Link come compagno di viaggio

- ottenete Wolf Link come compagno di viaggio Link Smash Bros - ottenete il leggendario cavallo Epona

The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile per Switch e Wii U. Sulle nostre pagine potete consultare una lista di sei consigli utili ad affrontare al meglio la nuova avventura di Link; ricordiamo inoltre che utilizzando gli amiibo Classic Link, Link Ocarina of Time, Link Wind Waker e Link versione Super Smash Bros/Twilight Princess si otterranno degli speciali outfit da indossare in-game.