Sin dal lancio,è stato ampiamente lodato dalla critica con recensioni entusiastiche e voti alle stelle, e anche le opinioni degli utenti in rete non erano da meno, ma quali sono le impressioni "a caldo" di chi prova il gioco per la prima volta? Nintendo Italia ha cercato di rispondere a questa domanda.

In occasione del Let's Play di Roma, i presenti alla fiera hanno avuto modo di provare con mano The Legend of Zelda Breath of the Wild su Switch: Nintendo Italia ha raccolto alcune delle testimonianze in un video (che abbiamo riportato in calce alla notizia), dove diversi giocatori spiegano quali sono state le loro sensazioni durante il gioco e cosa hanno maggiormente apprezzato.

Siete d'accordo con le loro opinioni?