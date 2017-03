Zelda Breath Of The Wild: iniziare una nuova partita sovrascrive i salvataggi

The Legend of Zelda: Breath of the Wild rappresenta, ad oggi, uno dei motivi più validi per acquistare Nintendo Switch. L'immenso open-world della nuova avventura di Link offre ai giocatori numerose ore di gioco, ma attenzione a non iniziare una nuova partita con lo stesso utente, o verranno sovrascritti i salvataggi attuali.

Se durante la vostra avventura decideste di iniziare una nuova partita, infatti, tutti i progressi ottenuti fino a quel momento saranno cancellati, costringendovi a dover ricominciare tutto daccapo senza poter attingere ai salvataggi precedenti. Nel caso, dunque, voleste affrontare il gioco dal principio utilizzando approcci differenti, l'unico modo per non perdere quanto fatto è quello di creare un nuovo utente su Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, premiato da stampa specializzata e fan della serie, è disponibile sulle console Wii U e Nintendo Switch.