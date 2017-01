Zelda Breath of the Wild: il materiale promozionale conferma l'uscita a marzo

Un utente di NeoGAF ha avvistato il materiale promozionale diin un negozio inglese della catena GAME. La confezione per il preordine riporta "" come mese di lancio del gioco.

Nessun altro dettaglio è trapelato e al momento la finestra di lancio indicata non è stata confermata da Nintendo. Gli ultimi rumor vorrebbero Breath of the Wild in uscita a marzo insieme a Switch in Giappone e Nord America, ma non in Europa, a causa di ritardi nel processo di adattamento e localizzazione. Nella giornata di domani, Nintendo toglierà i veli a Switch e annuncerà probabilmente anche la data di lancio del nuovo episodio di Zelda, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye per tutti gli aggiornamenti in merito.