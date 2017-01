Zelda Breath of the Wild: Nintendo augura buon anno con un artwork nostalgico

Il 2017 è l’anno che segnerà il debutto della nuova console Nintendo Switch, e uno dei titoli più attesi per l’ibrida della casa di Kyoto è certamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che sarà disponibile anche per Wii U. La grande N ha voluto dedicare buon anno a tutti i fan con un artwork dal sapore nostalgico.

Nell’immagine condivisa via Twitter, Link ammira l’orizzonte delle terre di Hyrule. Come già riportato in passato, il prossimo capitolo della serie vuole rappresentare un ritorno alle origini, con una mappa liberamente esplorabile e dungeon da poter affrontare in qualsiasi ordine, proprio come nel primo The Legend of Zelda. L’artwork pubblicato da Nintendo il primo dell’anno ne è ulteriore indicazione: come ha fatto notare su Twitter l’insider Wario64, la figura risulta estremamente simile ad una pubblicata nel 1986, in occasione della prima avventura di Link.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è atteso nel 2017 su Nintendo Switch e Wii U, e secondo la rivista CoroCoro potrebbe arrivare nel corso della primavera.