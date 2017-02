Zelda Breath of the Wild: Nintendo festeggia la fine dei lavori con un party

Lo sviluppo diè ufficialmente terminato eha festeggiato l'evento con un party speciale che ha coinvolto la dirigenza e membri chiavi del team di sviluppo, tra cui Shigeru Miyamoto e il direttore Hidemaro Fujibayashi.

Il nuovo episodio della serie The Legend of Zelda ha richiesto oltre quattro anni di lavoro ma lo sviluppo è finalmente terminato e la casa di Kyoto è pronta per distribuire le copie ai negozi di tutto il mondo. Il lancio di Zelda Breath of the Wild è previsto per il 3 marzo su Nintendo Wii U e Switch.