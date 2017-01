Zelda Breath of the Wild: Nintendo ha pubblicato un nuovo screenshot del gioco

Dopo gli auguri di buon anno e le recenti indiscrezioni che vogliono l'uscita diin contemporanea con il rilascio di Switch,ha pubblicato un nuovo screenshot tratto dal gioco. Lo trovate in basso.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il nuovo screenshot di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (emerso dalla pagina Facebook ufficiale) mostra una curiosa struttura a forma di cavallo situata all'interno di un accampamento. In attesa di una data ufficiale per la pubblicazione del gioco, vi ricordiamo di non mancare l'appuntamento del 13 Gennaio, giorno in cui la casa di Kyoto svelerà la line-up, la data di lancio, il prezzo e le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch.