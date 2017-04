Zelda Breath of the Wild: nuovi progressi per la versione Wii U emulata su PC

Il progetto di emulazione della versione Wii U disu PC continua a fare progressi: come riportato da DSOGaming, attualmente il gioco è completamente giocabile dall'inizio alla fine tramite, seppur con qualche rallentamento e glitch grafico.

Nei giorni scorsi il progetto ha riscosso un notevole interesse, tanto da aver raccolto oltre 24.000 dollari tramite crowdfunding, denaro che gli sviluppatori utilizzeranno per aggiungere nuove funzionalità a CEMU e apportare altre modifiche al software.

Gli autori stanno continuando a lavorare sullo sviluppo dell'emulatore, nonostante non ci sia alcun fine commerciale o di lucro è comunque probabile che Nintendo possa intervenire per bloccare i lavori: per il momento la casa di Kyoto non si è espressa ma il team si dice pronto a uno stop in caso di esplicita richiesta da parte della società giapponese.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.