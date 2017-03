Lo YouTuber "Lord Richie" ha pubblicato un video comparativo che mette a confronto le versioni Wii U e Switch di, nuovo episodio della serie in arrivo venerdì 3 marzo su entrambe le piattaforme.

A livello contenutistico non ci sono differenze tra le due edizioni, la versione per Wii U presenta una risoluzione inferiore e una minor nitidezza ma sembra comunque cavarsela decisamente bene su un hardware non particolarmente performante.

Prima di lasciarvi al confronto video, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild arriverà in Europa venerdì 3 marzo, sembra però che il day one sia già stato rotto il alcuni paesi europei.