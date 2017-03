Zelda Breath of the Wild: nuovo record per il Perfect Score su Metacritic

è attualmente il gioco con il maggior numero di "" su Metacritic. Il gioco può contare al momento su 43 recensioni con voto finale pari a 10/10 o 100/100, un nuovo record nella storia del portale.

Il nuovo episodio di Zelda supera così The Last of Us e Super Mario Galaxy 2 che detenevano il primato a pari merito con 42 recensioni con Perfect Score. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto oltre 190.000 copie al lancio in Giappone ed ha ottenuto risultati di vendita lusinghieri anche in Europa e Nord America, come confermato da Nintendo nelle scorse ore.