Zelda Breath of the Wild: per GamePro è il secondo miglior gioco di sempre

Nel fine settimana è arrivata la prima recensione di, premiato con unodalla rivista inglese EDGE. Oggi trapela online la recensione del magazine tedesco GamePro, che premia il gioco con un voto di 94/100.

Si tratta di una valutazione decisamente elevata per gli standard del magazine, che in passato ha premiato giochi come The Witcher 3 Wild Hunt e Uncharted 4 Fine di un Ladro con un voto di 92/100. The Legend of Zelda Breath of the Wild è il secondo gioco con il voto più alto di sempre su GamePro, preceduto solamente da Grand Theft Auto 4, che nel lontano 2008 ha ricevuto un voto di 95/100.