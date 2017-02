Zelda Breath of the Wild per Switch: caricamenti immediati senza installazione

Engadget ha riportato alcune impressioni sulla versione finale diin mano alla stampa da qualche ora. La testata loda vari aspetti del gioco, in particolar modo legati all'ottimizzazione e al comparto tecnico.

La build finale di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch si è dimostrata decisamente più fluida e stabile rispetto alla versione provata dalla stampa a gennaio. I problemi di stuttering visti nelle precedenti demo sono stati risolti, inoltre i caricamenti appaiono decisamente veloci: il gioco ha richiesto appena cinque secondi per avviarsi, senza bisogno di installare dati su disco. Anche i tempi di caricamento tra le varie aree vengono definiti "fulminei", segno evidente del buon lavoro svolto dalla casa di Kyoto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile su Switch dal 3 marzo, lo stesso giorno il gioco arriverà anche su Wii U.